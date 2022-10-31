Медики рассказали, почему людям в возрасте нужно есть больше орехов

Грецкие орехи медики считают одним из наиболее полезных продуктов для людей пожилого возраста.

Медики рекомендуют людям старше 50 лет налегать на орехи. Одна из причин в том, что этот продукт обеспечивает профилактику гипертонии и ряда других «возрастных» болезней. Кроме того, орехи содержат большие количество витаминов и микроэлементов.

Об этом пишет Страна здоровья.

Калий и магний, которые содержаться в грецких орехах, улучшают работу сердца, расслабляют сосуды и выводят излишки жидкости из организма.

Еще одним важным свойством продукта является содержание йода – компонента, необходимого для здорового функционирования щитовидной железы. В процессе старения у людей (особенно у женщин) часто развивается гипотиреоз, характеризующийся недостаточной выработкой гормонов железы. В этой связи могут быть разные проблемы со здоровьем.

Характерным возрастным нарушением является утрата интереса к жизни, апатия, депрессивность. Употребление грецких орехов помогает воспрепятствовать их возникновению благодаря присутствию витаминов группы В, важных для поддержания здоровья нервной системы. Также орехи дают белок, который у пожилых людей уже с трудом усваивается из мяса, и полезны жиры омега-3.

Омега-3 жирные кислоты снижают уровень воспаления, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, компенсируют повышение плохого холестерина, являющегося провокатором образования атеросклеротических бляшек.

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