Медики рассказали, с какими продуктами нельзя сочетать гречку: неожиданный список

Гречка — одна из самых полезных круп. Она улучшает пищеварение и надолго утоляет голод. Но в сочетании с определенными продуктами он может навредить.

Гречка очень богата полезными веществами. В ней содержится 18 необходимых организму аминокислот и микроэлементов, а также витамины группы А, В, Е. Регулярное потребление гречихи способствует выведению из организма токсинов и нормализации обмена веществ. Эта крупа дает ощущение сытости и улучшает пищеварение. А потому врачи советуют есть эту кашу регулярно.

Об этом пишет styler.

Несмотря на все полезные свойства, в сочетании с определенными продуктами гречка может навредить здоровью и самочувствию.

Эксперты советуют не есть гречку вместе с сосисками, сардельками, колбасами и другими мясными полуфабрикатами, а также с жирной рыбой.

Крупу не советуют не совмещать с кефиром, молоком, сахаром, жирными продуктами. Иначе такая комбинация может вызвать брожение, чувство тяжести в желудке и изжогу.

Гречку полезно есть с овощами, нежирной рыбой или нежирным мясом. Чтобы крупа лучше усваивалась организмом, ее нужно хорошо проваривать, советуют специалисты.

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