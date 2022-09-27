Медики рекомендуют этот фрукт для лучшего пищеварения и потери веса

Здоровье кишечника и потеря веса идут рука об руку. Это означает, что если вы хотите похудеть, важно уделять приоритетное внимание здоровому пищеварению.

Существует множество продуктов, которые могут нанести ущерб микробиому вашего кишечника, но, к счастью, есть также много полезных для кишечника вариантов, которые могут заставить ваше тело чувствовать себя лучше, чем когда-либо, если регулярно их употреблять. Так, есть один вкусный фрукт, который может творить чудеса как с пищеварением, так и с талией: абрикосы.

Как отмечает диетолог Лиза Ричардс для SheFinds.com, эти фрукты не часто получают признание за их преимущества для похудения, однако она называет их «фруктами-электростанциями», потому что они не только низкокалорийны, но и богаты белком.

«Белок [в абрикосах] обеспечивает чувство сытости, а низкая калорийность помогает предотвратить переедание», — объясняет Ричардс. Это означает, что вы можете удовлетворить свои пристрастия к сладкому, не беспокоясь о том, чтобы съесть слишком много, потому что вы будете довольно быстро насыщаться от белка и дольше оставаться сытым.

В дополнение к белку, этот фрукт содержит большое количество как растворимых, так и нерастворимых пищевых волокон, которые отлично подходят для пищеварения и для ускорения метаболизма для еще более быстрой потери веса.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.