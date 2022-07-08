Медики установили оптимальное время суток для занятий спортом

Не рекомендуется заниматься спортом днем — в особенности, в жаркие дни, когда солнце находится в зените.

Спорт полезен в любое время суток, но лучше всего заниматься им в утренние часы. Именно утро эксперты считают идеальным временем для тренировок. Это связано с биоритмами организма, а также тем, что к вечеру воздух обычно прогревается и во время тренировки может быть душно и трудно дышать. По этой же причине тренировки днем не чень уместны.

Об этом пишет lenta.

Эксперты советуют: занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою подготовку, подобрать подходящую одежду и обувь, а также соблюдать питьевой режим. Вид летней активности может быть абсолютно любым, в зависимости от уровня подготовки, возраста и личных предпочтений — йога или пилатес в парке, групповые занятия, бег, вейкбординг и даже аквааэробика на открытом воздухе.

Кроме того, важно соблюдать водный баланс: пить чистую воду комнатной температуры. Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки к этой категории не относятся.

Особое внимание следует уделить обуви. Это должна быть именно спортивная обувь, которая соответствует виду тренировки. В ней должно быть удобно заниматься, в противном случае это может привести к травме. Если функциональные свойства стопы будут нарушены из-за неправильно выбранной обуви, то все остальные системы в организме, в первую очередь колени и таз, будут нести повышенную нагрузку, что может привести к травме или болям, предупреждают эксперты.

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