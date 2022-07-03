Ученые из США разработали имплант, который снимает боль

Американские ученые из Северо-Западного университета разработали небольшой, мягкий и гибкий имплантат, который снимает боль по требованию и без использования наркотиков.
Первое в своем роде устройство может стать столь необходимой альтернативой опиоидам и другим препаратам, вызывающим сильное привыкание.
По словам разработчиков, устройство может помочь при острой боли, например, после ампутаций, пересадки нервов или операций по декомпрессии позвоночника. Имплантат работает по принципу «замораживания» проблемного нерва. Для пациента ощущения схожи с онемением.
Имплантат биосовместим и растворим в воде. Точно и целенаправленно, методом охлаждения, он вызывает онемение нервов и блокирует болезненные сигналы в мозг.
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