Раскрыт неочевидный признак опухоли в организме

По мнению экспертов, боль в пояснице у женщин может быть явным признаком опухоли яичников. Поэтому они советуют всем, кто столкнулся с этим симптомом, как можно скорее обратиться к врачу.
В то же время отдельно оговаривается, что прогревание поясницы опасно.
«Греть [поясницу] вообще нельзя при любых воспалительных заболеваниях. А тем более при раке. Этим мы стимулируем кровообращение. Приток крови питает раковую опухоль еще больше, и она быстрее растет и дает метастазы», — заявляет Перевозникова Екатерина, акушер-гинеколог.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.