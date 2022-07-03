Раскрыт неочевидный признак опухоли в организме

09:02, Сегодня
Здоровье и медицина
Врач со стетоскопом фото
Фото: depositphotos.com

Врачи заявляют, что боль в пояснице может признаком того, что у женщины опухоль яичников. Эксперты категорически не рекомендуют греть поясницу, а советуют срочно обратиться в больницу.

По мнению экспертов, боль в пояснице у женщин может быть явным признаком опухоли яичников. Поэтому они советуют всем, кто столкнулся с этим симптомом, как можно скорее обратиться к врачу.

В то же время отдельно оговаривается, что прогревание поясницы опасно.

«Греть [поясницу] вообще нельзя при любых воспалительных заболеваниях. А тем более при раке. Этим мы стимулируем кровообращение. Приток крови питает раковую опухоль еще больше, и она быстрее растет и дает метастазы», — заявляет Перевозникова Екатерина, акушер-гинеколог.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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