Медики выяснили, что частое употребление грибов может защитить от рака

Исследователи изучили взаимосвязь между потреблением грибов и риском рака. Оказывается, при частом употреблении этот продукт может уберечь от опасного недуга.

Ежедневное употребление грибов на 45% может защитить организм человека от различных видов рака.

Об этом пишет Обозреватель.

Ученые Института рака штата Пенсильвания анализируя данные более чем 19 500 больных, изучили взаимосвязь между потреблением грибов и риском рака. Исследования показали, что люди, которые ежедневно ели грибы, имели меньший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто не ел.

Аспирант эпидемиологии Джибрил М. Ба заявил, что грибы являются основным пищевым источником эрготионеин, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. А пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака, добавил он.

Когда были изучены конкретные виды рака, исследователи отметили сильную связь с раком груди, поскольку люди, которые регулярно ели грибы, имели значительно более низкий риск.

Это могло быть связано с тем, что большинство исследований не включали другие формы рака. В будущем это исследование может быть полезным для дальнейшего изучения защитных эффектов, которые имеют грибы и для создания более здоровых диет, предотвращающие рак.

В целом, эти результаты являются важным доказательством защитного действия грибов против рака, констатировали ученые.

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