Медики выявили неожиданный предвестник инфаркта

Врачи советуют обращать внимания на любе «неприятные» изменения в своем самочувствии, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. Например, самая обычная изжога может предупреждать о скором инфаркте.

Изжога может быть предвестником «тихого инфаркта» — сердечного приступа, который проходит незамеченным для пациента. Это подтвердило исследование, проведенное специалистами из Гарвардской медицинской школы.

Об этом пишет limon.

Ощущение жжения в груди нередко возникает перед сердечным приступом, отмечается в материале. Основными симптомами инфаркта остаются сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности. При этом многие не подозревают об опасности, так как этих симптомов может и не быть.

Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать такое, на первый взгляд, несущественное недомогание, как изжога, и обратиться за консультацией к специалисту. Аналогично необходимо поступать при любом ухудшении самочувствия, уверяют специалисты.

Отметим также, что последние исследования американских кардиологов убедительно доказывают, что в 45% инфарктов речь идет о «тихих» приступах. «Тихие» инфаркты в три раза увеличивают риск летального исхода от сердечных болезней в будущем.

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