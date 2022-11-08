Минздрав: вода Кинерета может быть опасной для глаз

У многих израильтян появилось тяжелое воспаление и рубцевание роговицы глаз, а также ухудшилось зрение.

Специалисты из Минздрава Израиля проверяют воду Кинерета, потому что в ней могут быть паразиты-микроспоридии, вызывающие глазные болезни и наносящие вред зрению.

Это сообщает Walla.

Подозрение на наличие в воде микроспоридий появилось после регистрации 29 случаев госпитализации пациентов с поражением глаз. Некоторые среди них перед этим купались на пляжах Кинерета.

У пациентов было тяжелое воспаление и рубцевание роговицы глаз. В некоторых случаях это спровоцировало ухудшение зрения. После получения этих данных в Минздраве приняли решение о проведении эпидемиологического расследования.

Эксперты советуют при купании в Кинерете пользоваться плавательными очками и не допускать, чтобы в глаза попадала вода. По словам представителей министерства, попадание воды в рот и ее проглатывание не представляет опасность.

Каждого, кто искупался в Кинерете и после этого заметил воспаление, покраснение, боль, ощущения «инородного тела» в глазах, попросили обратиться к офтальмологу.

Есть версия, что существует связь между микроспоридиями и «аллергией Кинерета». В последнее время специалисты фиксировали много случаев возникновения аллергии после купания в озере Кинерет. Среди основных симптомов известно о насморке, чихании и затрудненном дыхании. Основными «жертвами» являются купальщики и те, кто занимается водными видами спорта.

Экспертам неизвестно о причинах такой реакцию. Ранее считали, что основные факторы ‒ цианобактерии, являющиеся сине-зелеными водорослями.

Ранее израильская полиция дала рекомендации водителям на фоне ухудшения погоды.

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