Ухудшение погоды: израильская полиция дала рекомендации водителям

В Израиле наблюдается ухудшение погодных условий, поэтому 8-9 ноября водителям советуют быть осторожнее на дорогах.

Об этом сообщает 9tv.

Израильтян предупредили о дождях и сильных порывах ветра. В полиции порекомендовали водителям проверить шины, «дворники» и держать руль двумя руками при вождении транспортного средства, на протяжение всей поездки. Особенно нужно быть готовыми к сложным дорожным условиям на различных дорогах в Иудее и Самарии, учитывать возможные наводнения, затопления и скользкое покрытие.

Также водителям посоветовали вымыть окна в автомобиле, чтобы обеспечить себе хорошую видимость, а также почистить фары и во время движения по дороге соблюдать дистанцию.

«Курсор» писал ранее, что из-за сильных осадков в аэропорту «Бен-Гурион» образовалось озеро. Зал с фонтаном был на несколько минут затоплен. Руководство объяснило, что «потоп» был вызван фонтаном, который работает на дождевой воде.

Еще мы писали, что 1 ноября, из-за наводнения движение автомобильного транспорта по шоссе 90 перекрыли в обоих направлениях. Такая мера стала необходимой из-за опасности схода грязевого потока, после сильных дождей.