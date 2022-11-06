В израильских аптеках дефицит лекарств: подробности

В больничных кассах и частных аптеках наблюдается острая нехватка лекарств от простуды, спрос на которые растет в зимний период.

Об этом сообщает Mako.

Во многих аптеках невозможно найти отдельные виды «Акамоля» (парацетомол). В дефиците оказались лекарства от простуды, кашля, ангины, боли в горле. Нехватка обусловлена, в том числе, проблемами логистики и увеличившимся спросом.

Председатель Ассоциации фармацевтов Дэвид Пепо на прошлой неделе разговаривал с заместителем директора департамента фармации Министерства здравоохранения, и с тех пор, по его словам, ничего не сделано.

Ранее мы рассказывали, что в скором времени в Израиле запустят пилотный проект по эксплуатации автономных автобусов, по итогам которого в стране появятся коммерческие автобусные маршруты с машинами без водителей. Сейчас объявили четыре группы компаний, которые выиграли конкурс министерства транспорта на реализацию пилотного проекта.

Стоимость пилотного проекта составляет 61 миллион шекелей, половину из которых дает государство. Его организовали совместными усилиями министерства транспорта, Управления общественного транспорта, Управления инноваций и компании «Нетивей Аялон». Больше узнайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что с начала года в Израиле растет число туристов. Так, с января 2022 года в страну 2,2 млн туристов. Также увеличилось число израильтян, которые покинули страну как туристы.

Помимо этого, Минздрав принял меры в связи с опасениями по поводу дефицита наборов эпидуральной анестезии.