Может ли новый штамм «Кракен» спровоцировать очередную волну пандемии: ответ инфекциониста

Коронавирус продолжает свое «черное дело», и заставляет напрячься все тех, кто сознательно проигнорировал вакцинацию.

Новый штамм коронавируса «Кракен» стремительно шагает по планете, и продолжает собирать людей в свой черный список. Медики со всего мира утверждают, что не надо сильно нервничать по этому поводу, важно продолжать делать то, что и раньше, и беречь себя и своих близких.

Инфекционисты уже подтвердили, что «Кракен» по симптоматике очень похож на штамм «Омикрон». Подробнее об этом информирует издание Новости Ю.

Среди основных признаков заболевания отмечают следующие симптомы:



повышение температуры;

слабость;

головная и мышечная боль;

насморк и чихание;

кашель;

першение в горле;

ухудшение аппетита;

в более редких случаях, диарея.

Семейный доктор Михаил Цюрак говорит, что «Кракен» заразнее, чем «Омикрон». Его слова подтверждает врач-инфекционист Татьяна Курпас. Врачи определили, что штамм «Кракен» характеризуется способностью сильно связываться с рецепторами носителя. А это означает, что новый штамм способен легче проникнуть через иммунную систему организма, что делает его более заразным и для других.

Что же касается того, может ли послужить «Кракен» началу новой волны эпидемических ограничений, то эксперты называет даже конкретную дату. Согласно прогнозам Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями, Кракен станет доминантным в мире в период с февраля по март 2023 года.



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