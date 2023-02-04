Может ли новый штамм «Кракен» спровоцировать очередную волну пандемии: ответ инфекциониста

16:26, Сегодня
Здоровье и медицина, Коронавирус
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Фото: pixabay.com

Коронавирус продолжает свое «черное дело», и заставляет напрячься все тех, кто сознательно проигнорировал вакцинацию.

Новый штамм коронавируса «Кракен» стремительно шагает по планете, и продолжает собирать людей в свой черный список. Медики со всего мира утверждают, что не надо сильно нервничать по этому поводу, важно продолжать делать то, что и раньше, и беречь себя и своих близких.

Инфекционисты уже подтвердили, что «Кракен» по симптоматике очень похож на штамм «Омикрон». Подробнее об этом информирует издание Новости Ю.

Среди основных признаков заболевания отмечают следующие симптомы:

  • повышение температуры;
  • слабость;
  • головная и мышечная боль;
  • насморк и чихание;
  • кашель;
  • першение в горле;
  • ухудшение аппетита;
  • в более редких случаях, диарея.

Семейный доктор Михаил Цюрак говорит, что «Кракен» заразнее, чем «Омикрон». Его слова подтверждает врач-инфекционист Татьяна Курпас. Врачи определили, что штамм «Кракен» характеризуется способностью сильно связываться с рецепторами носителя. А это означает, что новый штамм способен легче проникнуть через иммунную систему организма, что делает его более заразным и для других.

Что же касается того, может ли послужить «Кракен» началу новой волны эпидемических ограничений, то эксперты называет даже конкретную дату. Согласно прогнозам Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями, Кракен станет доминантным в мире в период  с февраля по март 2023 года.

Ранее «Курсор» информировал, что известный врач объяснил, как связаны коронавирус и выпадение волос. Считается, что почти у каждого четвертого выпадают волосы после перенесенного ковида. Более того, побочный эффект чаще всего происходит у женщин.

Напоминаем, что ученые выяснили, как коронавирус распространяется по организму. Определено, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.

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