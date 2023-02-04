Известный врач объяснил, как связаны коронавирус и выпадение волос

Об этом сообщил Комаровский на YouTube-канале.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему выпадают волосы после коронавируса, По его словам, почти у каждого четвертого выпадают волосы после перенесенного ковида. Интересно, что у женщин это случается чаще.

Врач предупредил, что такая проблема остается актуальной даже через несколько месяцев после перенесенной инфекции. Комаровский объяснил, что коронавирус несомненно влияет на рост волос и может надолго его нарушить.

По его словам, под действием вируса рост волоса часто останавливается. Но это не значит, что волос выпадет завтра. Это может проявиться через 2-3 месяца, отметил доктор. Это называется телогеновая алопеция. Очень часто ее вызывает высокая температура при вирусе. Также выпадение волос может вызвать и эмоциональный стресс.

К слову, прием многих лекарств также может вызывать выпадение волос, в частности гормональные и антикоагулянты, объяснил врач.

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