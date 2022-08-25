На Кипре ученые выявили новый штамм ВИЧ

Новый штамм циркулирует среди мужчин, у которых есть половые контакты с другими мужчинами.

Ученые из Университета Кипра и Национальной лаборатории ВИЧ в Лос-Аламосе выявили у 14 мужчин нетрадиционной ориентации новый штамм ВИЧ.

Об этом сообщает Phileleftheros.

Отмечается, что новый вид инфекции получил название CRF91_cpx, он является мозаикой из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. Этот новый рекомбинантный штамм ВИЧ-1 классифицирован как новая циркулирующая рекомбинантная форм.

При этом ученые пока точно не установили все клинические проявления, которые могут быть у заразившихся этим штаммом.

ВИЧ-1– это ретровирус, который атакует иммунную систему организма, приводящую к СПИДу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии примерно 79,3 млн человек заразились ВИЧ-1 и почти 36,3 млн человек скончались от болезней, связанных со СПИДом. За последние двадцать лет была разработана комбинированная антиретровирусная лекарственная терапия для целенаправленного воздействия на ВИЧ. Однако быстрая генетическая изменчивость ВИЧ является серьезной проблемой для эффективного лечения инфекции и разработки защитной вакцины против передачи вируса.

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