Нарколог назвал самый верный способ бросить курить

Важно не сдаваться после первой попытки: рано или поздно одна из множества увенчается успехом. Так называемый закон перехода количественных изменений в качественные всегда работает, утверждает врач.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун заверил, что верный способ бросить курить — не сдаваться после неудачной попытки. Он заверил, что большинство людей, которые бросили курить, сделали это без медицинской и вообще какой-либо иной помощи. Исключительно делая попытки и будучи нацеленными на это.

Об этом пишет doctor.

Курение сигар, сигарет и вейпов в одинаковой степени опасно, утверждает нарколог, однако наибольшую опасность представляют системы нагревания табака. Последние делают употребление никотина неконтролируемым. Потому что если человек курит сигареты или трубку, то он все-таки выходит на воздух, чтобы это сделать. А системами нагревания табака пользуются в помещении, и потребление никотина из-за этого растет.

Психиатр перечислил условия, которые сделают попытку бросить успешной:

не ходить в места, где потребляется и продается табак;

избегать привычных компаний, в которых употреблялся никотин;

отвлечься;

заняться спортом.

По его словам, занятость чем-либо — в любом случае наиболее правильный путь преодоления. Она поможет и при депрессии, которая может развиться в результате отмены табака.

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