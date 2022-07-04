Нарколог рассказал, какая доза алкоголя безопасна для организма

Алкоголь опасен для здоровья и самочувствия даже в минимальных количествах, уверен эксперт.

Нарколог Виталий Холдин назвал дозу алкоголя, которая является безопасной для человеческого организма. По его словам, это порция, которая равно нулю.

Об этом пишет gazeta.

Ранее даже Всемирная организация здравоохранения говорила, что бывает безвредная доза алкоголя. Но вскоре эта позиция была пересмотрена. Теперь официальная позиция ВОЗ состоит в том, что спиртное вредит человеку даже в маленьких количествах и при редком употреблении.

Помимо этого Холдин привел ряд исследований, авторы которых писали о положительном влиянии на организм низких доз алкоголя. Тогда, по утверждению врача, говорили про красное вино. Исследователи делали вывод, что красное вино снижает риск развития инсультов, инфарктов. Однако, вероятно, такой эффект достигался благодаря содержанию в вине растительных соединений, которые можно найти в свежих ягодах и фруктах. При этом исследования не учитывали вред спирта для организма.

Нарколог отмечает, что риск развития болезней можно практически свести на нет, если не употреблять спиртное.

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