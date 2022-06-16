Назван фрукт, который эффективно укрепляет иммунную систему

Ведение образа жизни, который способствует здоровой иммунной системе, включает в себя множество компонентов — от хорошего сна до регулярной физической активности и даже управления стрессом. Но диета не менее важна.

«Витамин С — это водорастворимый витамин, который, помимо прочего, играет роль в поддержании здоровой иммунной системы. Витамин С является незаменимым витамином, а это означает, что ваше тело не может производить его самостоятельно, поэтому витамин должен быть получен из внешних источников, таких как пища, чтобы получить все впечатляющие преимущества», — говорит Карисса Галлоуэй, ведущий консультант по белковому питанию.

Цитрусовые особенно богаты витамином С, а лимоны являются одним из лучших и простых источников витамина С для ежедневного употребления. Приготовление с лимоном путем добавления его в соус, маринад или заправку для салата — отличный способ воспользоваться его преимуществами, но один из самых эффективных — добавить его в воду. «Добавьте дольку лимона и ложку меда в любую чашку чая, чтобы получить дополнительный заряд витамина С». Говорит Анна Гленнон, эксперт по здоровому питанию. Начните свой день с чашки теплой воды с лимоном — это отличный способ начать день со здоровой дозы витамина С.

Поскольку ваше тело не вырабатывает витамин С самостоятельно, вам нужно убедиться, что вы каким-то образом получаете его из своего рациона. Он делает все: от защиты от свободных радикалов до поддержки производства здоровых клеток крови и увеличения потребления антиоксидантов. Все это укрепит вашу иммунную систему и подготовит вас к борьбе с болезнями. Добавляя лимоны в пищу во время приготовления или даже бросая дольку или две в теплую воду, вы можете убедиться, что регулярно потребляете витамин С.

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