Назван горячий напиток, имеющий противораковые свойства

17:50, Сегодня
Здоровье и медицина
чай кофе чашка фото
Фото: Pixabay

Ученые говорят, что существуют факторы, которые могут снизить ваши шансы на развитие некоторых видов рака. Причем наше питание, а также напитки, которые мы потребляем, играют одну из ключевых ролей.

 Ученые говорят, что сущетвуют факторы, которые могут снизить ваши шансы на развитие некоторых видов рака.

Об этом сообщает издание Express.

По мнению экспертов, почти каждый 20-й случай рака можно предотвратить с помощью здорового питания. Ученые советуют людям перейти на здоровую, сбалансированную диету.

Одним из продуктов являются грибы рейши, которые можно употреблять в виде чая. Отметим, что другие его названия «лин-чжи», «китайский гриб», «ганодерма» и «лакированный трутовик».

В дикой природе гриб встречается крайне редко, произрастает в основном в южных и юго-восточных областях Азии в густых горных лесах, обычно на стволах гниющих сливовых деревьев.

Healthline отмечает, что многие люди потребляют этот гриб из-за его потенциальных противораковых свойств.

Исследование показало, что среди более 4000 выживших после рака груди, около 59% употребляли грибы рейши. Также несколько исследований показали, что употребление данных грибов может привести к гибели раковых клеток.

Грибы рейши изучались на предмет их роли в профилактике или борьбе с колоректальным раком — злокачественная опухоль, которая локализуется в эпителии сигмовидного (толстого) кишечника и прямой кишки.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что грибы рейши следует применять в сочетании с традиционным лечением, а не заменять его.

Ученые также говорят о том, что поддержание здорового веса важно, потому что ожирение является причиной 13 различных типов рака. Необходимо употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, а также есть фрукты и овощи.

При этом следует остерегаться обработанного и красного мяса, а также высококалорийных продуктов.

«Курсор» сообщал, что употребление кофе продлевает жизнь, но есть нюанс.

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