Употребление кофе продлевает жизнь, но есть нюанс

Австралийские эксперты провели масштабное исследование и получили ценную информацию о влиянии кофе на человеческое здоровье.

Эксперименты проводились 12 лет и к ним привлекли более 400 тысяч человек (45% мужчин и 55% женщин). Оказалось, что люди, употребляющие умеренное количество кофе ежедневно, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивают продолжительность жизни.

Об этом сообщает SciTechDaily.

80% участников исследования рассказали, что употребляют кофе ежедневно. 44% пили растворимый кофе, 18% – молотый, а еще 15% – кофе без кофеина. Остальные ответили, что вообще не употребляют кофе.

Многолетние наблюдения предполагали наблюдение за состоянием организма, частотой возникновения сердечно-сосудистых и других болезней. Оказалось, что употребление любого типа кофе уменьшает риск преждевременной смерти и увеличивает продолжительность жизни.

Наилучшие показатели зафиксированы у людей, употребляющих 2-3 кружки в день. Есть версия, что это самая полезная доза кофе для здоровья. Однако, есть нюанс: лучших результатов можно добиться, если употреблять молотый кофе, потому что растворимый и кофе без кофеина не в такой степени приносят нашему организму пользу.

Согласно полученным выводам, ситуация следующая:

употребление 2-3 чашек молотого кофе уменьшает на 27% риск ранней смерти и снижает на 20% риски развития сердечно-сосудистых заболеваний

аналогичное количество чашек кофе без кофеина на 14% – риск ранней смерти и на 6% – риск сердечно-сосудистых заболеваний;

растворимый кофе на 11% – риск ранней смерти и на 9% – риск сердечно-сосудистых заболеваний;

«Проведенное исследование показало, что все виды кофе связаны улучшают показатели здоровья и снижают риски заболеваний сердца, и к тому же увеличивают срок жизни. Но именно умеренное потребление кофе можно рассматривать, как составляющую здорового образа жизни. 2-3 чашки в день, не больше», – сказал эксперт из Института Бейкера Питер Кистлер.

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