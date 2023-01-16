Назван лучший способ защиты от деменции

Международная группа ученых пришла к выводам, что работа, стимулирующая работу интеллекта, защищает от слабоумия в зрелом возрасте.

Об этом пишет British Medical Journal.

Эксперты проанализировали связь когнитивной стимуляции и риском деменции у 107 896 участников. А также ассоциацию между когнитивной стимуляцией и белками, которые препятствуют формированию связей между клетками мозга.

Таким образом они обнаружили, что риск деменции был ниже среди участников с высокой когнитивной стимуляцией. По сравнению с низкой когнитивной стимуляцией на работе (частота заболевания 4,8 на 10 тысяч человеко-лет в группе с высокой стимуляцией и 7,3 в группе с низкой стимуляцией), отмечают эксперты.

Кроме того, выяснилось, что когнитивная стимуляция также была связана с более низкими уровнями трех белков, которые свидетельствуют о болезни Альцгеймера. Как объясняют ученые, когнитивно-стимулирующая работа — это сложные задачи и высокая степень свободы принятия решений, а менее активная пассивная работа характеризуется низкими требованиями и отсутствием контроля.

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