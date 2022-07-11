Назван напиток, который может усугубить изжогу

Изжогу обычно можно лечить безрецептурными препаратами или самостоятельно. Но если у вас регулярная изжога и вы хотите избавиться от нее, важно пересмотреть свой рацион и выяснить, что вам следует сократить или даже полностью исключить.

Не менее важно обращать внимание на ингредиенты напитков, которые вы пьете, поскольку они могут способствовать возникновению изжоги. Кэрри Бонфитто, специалист по комплексному питанию, рассказала, какой напиток может усилить этот недуг.

Об этом пишет SheFinds.com.

По словам Бонфитто, одним из худших напитков при изжоге являетя газировка. «Постоянное употребление сельтерской воды, газированных напитков, пива снижает кислотность желудка и может вызвать изжогу», — сказала она.

Кроме того, многие газированные напитки часто сильно перерабатываются — обработанные продукты и напитки могут замедлять процесс пищеварения, что также является фактором, вызывающим изжогу.

Если вам нравятся газированные напитки, и они стали привычкой в ​​вашем распорядке дня, вы можете их заменить на напитки, которые будут иметь похожий вкус и даже помогут уменьшить изжогу. «Лимонная вода или огуречная вода — отличная замена. Лимонная вода поможет укрепить кислоту в желудке и улучшить пищеварение, а огуречная вода успокаивает и охлаждает слизистую оболочку горла», — отметила эксперт.

Бонфитто также советует не пить слишком много воды во время еды. Хотя вы можете подумать, что употребление большого количества воды окажет охлаждающий эффект на ощущение жжения в груди, на самом деле это может еще больше разбавить желудочную кислоту и в результате усилить изжогу.

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