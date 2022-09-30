Назван овощ, который без лекарств может контролировать уровень сахара в крови

Ученые доказали, что брокколи способен эффективней, чем другие овощи, контролировать уровень сахара в крови. Компоненты, которые входят в состав этого овоща, помогают в лечении диабета. В частности, брокколи полезно употреблять в пищу из-за присутствия в ней сульфорафана, являющегося антиоксидантом.

На первом этапе исследования группа специалистов отобрала крыс, имеющих подтвержденный диагноз сахарный диабет. В ходе эксперимента грызунам давался экстракт сульфорафана. В итоге, оказалось, что антиоксидант снижал выработку глюкозы в клетках печени, благодаря чему снижался уровень сахара в крови натощак и гликозилированного гемоглобина. Сульфорафан уменьшал показатели сахара на такую же величину, что и метформин, лекарственное средство, которое назначается при диабете.

Для проведения второго этапа были приглашены 97 добровольцев, больных сахарным диабетом II типа. Эксперимент длился 3 месяца, на протяжении которого участникам давали экстракт сульфорафана. Позже результаты сравнивались с результатами добровольцев, которым назначалось плацебо. Как и в случае с крысами, у людей тоже было замечено существенное снижение уровня сахара в крови натощак на фоне приема экстракта.

Ученые отмечают важность своего открытия, поскольку больные сахарным диабетом II типа смогут контролировать уровень сахара без приема метформина, который провоцирует проблемы с желудком и противопоказан при заболеваниях почек. Кроме того брокколи имеет и множество других преимуществ для здоровья человека, т.к. содержит в себе большое количество питательных веществ и важных для организма антиоксидантов.

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