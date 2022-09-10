Назван овощ, который способен эффективно очищать кишечник

Ученые заявили, что брокколи поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта, очищая его от токсических веществ. Это подтвердили результаты нового научного эксперимента.

Этот овощ богат питательными веществами. В нем присутствует высокий уровень минералов и витаминов, важных для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта.

Проверить, какой эффект оказывает брокколи на кишечник, решила группа ученых из Китая. Они отправились в регион страны с наивысшим уровнем загрязнения воздуха, и выбрали три сотни добровольцев. Все участники были разделены на 2 группы. На протяжении 3 месяцев представители первой группы должны были пить сок брокколи, для второй части добровольцев готовился сок на основе ананаса и лайма. После истечения оговоренного промежутка времени, специалисты обследовали всех участников. Оказалось, что именно те люди, которые должны были пить сок брокколи, смогли улучшить состояние кишечника, он был полностью очищен от токсических веществ.

Помимо прочего брокколи стоит употреблять людям, которые страдают лишним весом и сахарным диабетом II типа. Овощ помогает привести в норму уровень холестерина и даже способствует снижению риска развития рака органов желудочно-кишечного тракта.

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