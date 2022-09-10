Назван продукт, который может снизить холестерин и уменьшить риск смерти на 20%

Результаты различных исследований говорят о том, что всего один полезный продукт поможет вам укрепить защитные силы организма, снизить холестерин и даже уменьшить риск смерти. Им оказался грецкий орех.

Хронические заболевания можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, говорят врачи. В этом случае правильная диета играет ключевую роль. Научные данные указывают на защитные свойства грецких орехов. И потому медики рекомендуют употреблять этот продукт регулярно.

Грецкие орехи приносят огромную пользу для здоровья, поскольку они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Они содержат кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы, богаты витаминами A, B, C, D и E.

Рак и сердечно-сосудистые заболевания занимают первые строчки в списке опасных для жизни патологий. И снизить риски их развития могут орехи. Несмотря на высокое содержание жиров, грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина в крови. За это полезное свойство врачи рекомендуют грецкие орехи и масло в качестве профилактики и лечения атеросклероза, авитаминоза, недостатка железа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и нарушении обмена веществ.

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