Назван продукт, который может стимулировать развитие раковых клеток

В ходе эксперимента доктор Сальвадор Аснар-Бенитах из Института биомедицинских исследований в Барселоне и его исследовательская группа имплантировали мышам клеточный материал, полученный из кожи и рта человека. Ранее клетки обрабатывали пальмитиновой, линолевой и олеиновой кислотами.

После завершения эксперимента исследователи пришли к выводу, что именно пальмитиновая кислота может стимулировать развитие раковых клеток в нашем организме. Значит ли это, что мы должны раз и навсегда исключить пальмовое масло из нашего ежедневного рациона? Употребление в пищу этого типа жира время от времени не должно отрицательно сказываться на нашем здоровье.

Однако следует помнить, что избыток пальмового масла, кокосового масла и животных жиров способствуют развитию атеросклероза, инфаркта, инсульта, избыточного веса, ожирения и рака.

Многие люди не знают, что пальмовое масло содержится во многих продуктах, которые мы едим каждый день. Мы находим его не только в маргарине, но и в печенье, шоколаде, мороженом, бульонных кубиках, чипсах, сухих супах и хлебобулочных изделиях с длительным сроком хранения.

Ранее мы писали, что врачи-диетологи назвали топ овощей, которые помогут справиться с лишним весом без особых усилий.