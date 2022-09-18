Назван продукт, который может стимулировать развитие раковых клеток

Одним из самых опасных продуктов является пальмовое масло. Узнайте, почему оно должно исчезнуть из вашего меню.
Хотя жирные кислоты необходимы для правильного функционирования нашего организма, некоторые из них, употребляемые в избытке, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Это относится к насыщенным жирным кислотам и трансжирам, которые содержатся в гидрогенизированных растительных жирах.
По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), ради нашего здоровья мы должны в первую очередь потреблять полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и морепродуктах, и мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся, в частности, в орехах, авокадо и рапсовом масле.
Результаты исследования, проведенного испанскими учеными в 2019 году, подтвердили, что пальмитиновая кислота, содержащаяся в пальмовом масле, может способствовать росту и распространению уже существующих метастазов рака.
В ходе эксперимента доктор Сальвадор Аснар-Бенитах из Института биомедицинских исследований в Барселоне и его исследовательская группа имплантировали мышам клеточный материал, полученный из кожи и рта человека. Ранее клетки обрабатывали пальмитиновой, линолевой и олеиновой кислотами.
После завершения эксперимента исследователи пришли к выводу, что именно пальмитиновая кислота может стимулировать развитие раковых клеток в нашем организме. Значит ли это, что мы должны раз и навсегда исключить пальмовое масло из нашего ежедневного рациона? Употребление в пищу этого типа жира время от времени не должно отрицательно сказываться на нашем здоровье.
Однако следует помнить, что избыток пальмового масла, кокосового масла и животных жиров способствуют развитию атеросклероза, инфаркта, инсульта, избыточного веса, ожирения и рака.
Многие люди не знают, что пальмовое масло содержится во многих продуктах, которые мы едим каждый день. Мы находим его не только в маргарине, но и в печенье, шоколаде, мороженом, бульонных кубиках, чипсах, сухих супах и хлебобулочных изделиях с длительным сроком хранения.
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