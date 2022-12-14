Назван продукт, который нужно есть всем, кому за 30: улучшит метаболизм

Главное правило здорового и быстрого метаболизма – здоровый рацион, насыщенный белками и питательными веществами.

Об этом пишет She finds.

Среди всего многообразия продуктов существуют суперфуды, особенно полезные для вашего общего здоровья. Высокая питательная ценность способна творить чудеса во время похудения. В частности, эксперты по похудению призывают обязательно включить в ежедневный рацион бобовые.

Диетолог Лиза Ричардс уверяет, что они насыщены питательными веществами, которые помогут поддерживать тело в форме.

Эксперт советует обратить внимание на фасоль, горох и чечевицу. Они считаются суперпродуктами из-за содержания белка, клетчатки и богатых минералов. Клетчатка требует от организма больше работать, чтобы расщепить ее и переварить сами бобовые. Это означает, что организм сжигает больше калорий только в процессе пищеварения, объясняет эксперт Ричардс.

Так что делать акцент следует именно на клетчатке, которая должна регулярно фигурировать в продуктах или перекусах, которые вы потребляете, советует специалист. Не стоит забывать, что употребление бобов также улучшит работу кишечника, укрепит сердечно-сосудистую систему, снизит уровень сахара и вредного холестерина в крови.

Ранее «Курсор» сообщал, что эксперты назвали лучшую в мире диету.