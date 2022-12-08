Специалисты назвали лучшую в мире диету — результат гарантирован

Оптимальная диета предусматривает отказ от соли и сахара, а также жирных продуктов.

Диетологи из U.S. News and World Report определили самую эффективную диету из ныне признанных на территории США. Диета под названием DASH, признанная лидером, предусматривает отказ от соли и сахара, а также от жирных продуктов.

Об этом говорится на сайте Национального института сердца, легких и крови.

Отказ от соли и сахара может быть как частичный (снижение потребления), так и полный. При этом необходимо также исключить из рациона продукты, которые характеризуются высоким содержанием жиров.

При соблюдении данной диеты замечается снижение кровяного давления и уровня холестерина в организме. По мнению экспертов, эффект от данной диеты лучше, нежели от многих лекарственных препаратов. Кроме того, она способствует здоровому сбросу веса — то есть постепенному и связанному с улучшением работы всех систем организма.

Лидирующую позицию диета DASH разделила со средиземноморской, помогающей уменьшить вес, улучшить работу мозга и сердца, а также предотвратить риск диабета и онкологических заболеваний.

Ранее Курсор писал, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.