Назван продукт, который предотвращает диабет и сердечные заболевания

Употребление шоколада может эффективно снизить риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Важно отметить, что не каждый вид шоколада обладает таким эффектом.

Авторы исследования, опубликованного в British Journal of Nutrition, указывают, что ежедневное потребление небольшого количества шоколада (особенно черного шоколада) может снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Темный шоколад содержит больше всего какао из всех видов шоколада, а это значит, что он также содержит больше всего антиоксидантов, особенно флавоноидов. Это соединения, которые предотвращают повреждение клеток. Считается, что антиоксиданты могут принести пользу сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям.

Ежедневная порция шоколада снижает риск развития диабета.

В ходе исследования были проанализированы данные 1153 человек в возрасте от 18 до 69 лет, принимавших участие в исследовании «Наблюдение за рисками сердечно-сосудистых заболеваний» в Люксембурге. Основная цель состояла в том, чтобы оценить, связано ли потребление шоколада с резистентностью к инсулину. Группа исследователей также изучила влияние шоколада на функцию печени (уровень ферментов печени).

Анализы ученых показали, что 81,8%. участников исследования потребляли в среднем 24,8 г шоколада в день. У людей, которые ели его ежедневно, наблюдалась более низкая резистентность к инсулину и лучшие показатели ферментов печени, чем у тех, кто ел шоколад реже. Другие факторы, такие как возраст, пол, образ жизни, образование или другие аспекты питания, не повлияли на результаты исследования.

Шоколад также полезен для уровня холестерина и снижает риск сердечного приступа, а его воздействие на нервную систему часто улучшает настроение. Как подчеркивает специалист, перечисленные преимущества употребления шоколада возможны при условии его рационального дозирования.

«Шоколад рекомендуется для умеренного потребления и, безусловно, является вкусным вариантом, чтобы обеспечить наш организм порциями полезных ингредиентов», — объясняет эксперт из Кракова.

Так есть ли противопоказания к употреблению шоколада? Доктор Орзел предупреждает, что шоколад является высококалорийным продуктом, может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей, а в крайних случаях его регулярное неконтролируемое употребление приводит к зависимости.

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