Назван самый опасный углевод и враг похудения

Диетолог ЭмаШапиро считает, что самые ненужные и опасные углеводы с огромным количеством сахара — это сладкие газированные напитки.

Эти углеводы быстро потребляются, не насыщают, зато повышают уровень сахара в крови и не обеспечивают питательной ценности. Они легко помогут вам превысить рекомендуемую суточную норму сахара.

Американский журнал клинического питания сообщает, что подслащенные сахаром напитки являются ключевым фактором эпидемии избыточного веса и ожирения в Соединенных Штатах.

Также важно знать, что, хотя сладкие напитки усваиваются намного быстрее, чем, скажем, круассан или печенье, они имеют один и тот же быстроусвояемый углеводный состав.

Врач также предупреждает, что сахара встречаются во многих продуктах в рационе: от печенья и выпечки до кофейных напитков, батончиков для завтрака и закусок, а часто даже в различных приготовленных блюдах и соусах. Потому потреблять такие продукты стоит очень дозировано и обязательно при этом контролировать свой вес и состояние.

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