Назван вкуснейший напиток, который способен предотвратить рак

Ученые по итогам проведенного исследования определили напиток, за счет которого можно существенно сократить риск развития рака. И это чай с имбирем.

Ученые выяснили, что при регулярном употреблении чая с имбирем можно добиться сокращения уровня холестерина и решить проблему боли в суставах.

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Этот напиток также способен защитить от рака. Противораковый эффект имбирю обеспечивает гингерол, содержится он в корне растения. Усилить полезные свойства «добавки» можно путем сочетания с зеленым чаем.

Проведенный командой ученых эксперимент продемонстрировал, что у 30 добровольцев, потреблявших 2 грамма экстракта имбиря ежедневно, существенно сократился риск рака кишечника. С помощью растения можно контролировать давление при его повышении. Все из-за наличия в составе салицилата. Указанное вещество является компонентов аспирина, помогая разжижать кровь. Имбирь используют в качестве натурального средства для укрепления иммунитета и снижения боли.

Польза имбирного чая заметна и для зубов. Таким образом можно уберечь их от бактерий, провоцирующих гингивит и пародонтит. Преимущество гингерола еще и в том, что он способствует долголетию. Вещество в силах бороться с «клеточным стрессом», влекущим за собой старение. Благотворный эффект растение оказывает на пищеварение. Однако из-за чрезмерного употребления имбиря с чаем могут возникнуть изжога и диарея.

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