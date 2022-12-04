Названа еда, провоцирующая воспалительные процессы

Эксперты рассказали, как еда может способствовать переходу воспалительных процессов к хронической форме.
Об этом сообщает Harvard Health.
Обычно воспаление помогает людям поправляться и является полезным процессом, естественной защитной реакцией нашего иммунитета. Оно проявляется в виде боли, покраснения, отека, повышения температуры. Эти симптомы указывают на то, что организм пытается побороть чужеродные микроорганизмы или регенерирует поврежденные ткани.
В нормальной ситуации воспаление проходит за пару дней без сторонней помощи, но порой это может длиться месяцы и даже годы, то есть происходит переход к хронической форме. Это не помогает выздоравливать и наносит вред сердцу, мозгу и другим органам. Также это приводит к развитию болезни Альцгеймера, астмы, рака, болезней сердца, ревматоидного артрита и сахарного диабета второго типа.
Порой воспаление проявляется не на коже, а внутри организма. Этот незаметный процесс, на который человек длительное время может не обращать внимания. Среди симптомов хронического внутреннего воспаления известно об:
- отеках;
- кожной сыпи;
- головной боли;
- повышенной утомляемости;
- боли в мышцах и суставах;
- вздутие живота и других проблемах с желудком.
Хроническое воспаление может быть, среди всего прочего, спровоцировано определенной едой. Например, у аллергиков при употреблении определенных продуктов возникает воспалительная реакция. Однако даже если аллергия и хронические заболевания отсутствуют, некоторая еда влияет на уровень воспаления в организме.
Среди основных инициаторов эксперты упомянули о:
- красном и переработанном мясе (к примеру, бургеры, стейки, сосиски, бекон);
- сладких газированных напитках;
- продуктах с высоким содержанием трансжиров (например, маргарин, картофель фри, любые другие продукты, которые зажарили большом количестве растительного масла);
- рафинированных углеводах (в частности, сахар, пшеничная мука высшего сорта, белый рис, крахмал);
- алкогольных напитках при регулярном употреблении.
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