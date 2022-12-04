Названа еда, провоцирующая воспалительные процессы

Воспаление может существовать незаметно, но его все равно возможно обнаружить.

Эксперты рассказали, как еда может способствовать переходу воспалительных процессов к хронической форме.

Об этом сообщает Harvard Health.

Обычно воспаление помогает людям поправляться и является полезным процессом, естественной защитной реакцией нашего иммунитета. Оно проявляется в виде боли, покраснения, отека, повышения температуры. Эти симптомы указывают на то, что организм пытается побороть чужеродные микроорганизмы или регенерирует поврежденные ткани.

В нормальной ситуации воспаление проходит за пару дней без сторонней помощи, но порой это может длиться месяцы и даже годы, то есть происходит переход к хронической форме. Это не помогает выздоравливать и наносит вред сердцу, мозгу и другим органам. Также это приводит к развитию болезни Альцгеймера, астмы, рака, болезней сердца, ревматоидного артрита и сахарного диабета второго типа.

Порой воспаление проявляется не на коже, а внутри организма. Этот незаметный процесс, на который человек длительное время может не обращать внимания. Среди симптомов хронического внутреннего воспаления известно об:

отеках;

кожной сыпи;

головной боли;

повышенной утомляемости;

боли в мышцах и суставах;

вздутие живота и других проблемах с желудком.

Хроническое воспаление может быть, среди всего прочего, спровоцировано определенной едой. Например, у аллергиков при употреблении определенных продуктов возникает воспалительная реакция. Однако даже если аллергия и хронические заболевания отсутствуют, некоторая еда влияет на уровень воспаления в организме.

Среди основных инициаторов эксперты упомянули о:

красном и переработанном мясе (к примеру, бургеры, стейки, сосиски, бекон);

сладких газированных напитках;

продуктах с высоким содержанием трансжиров (например, маргарин, картофель фри, любые другие продукты, которые зажарили большом количестве растительного масла);

рафинированных углеводах (в частности, сахар, пшеничная мука высшего сорта, белый рис, крахмал);

алкогольных напитках при регулярном употреблении.

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