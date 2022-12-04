Названо безопасное количество яиц для здоровья

В определенной ситуации существует связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистым риском.

Ученые из Гарвардского университета провели исследование и установили, сколько можно употреблять яиц ежедневно.

Об этом сообщили в американском образовательном учреждении.

В общей сложности в исследовании приняли участие 215 тысяч человек, не имеющих серьезные хронические болезни до его начала. Наблюдения длились на протяжении 34 лет.

Анализ рациона показал, что в среднем люди употребляют до 5 яиц в неделю. Такое количество не способствует повышению риска инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и инсульта. Связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистым риском обнаружили лишь среди участников, которые имели сахарный диабет 2-го типа.

«В среднем, большинство людей не съедают больше одного яйца в день. Можно есть два яйца на завтрак, но только два или три раза в неделю. Таким образом, среднее потребление фактически оказывается менее одного яйца в день», – рассказал соавтор исследования Фрэнк Ху.

Дополнительно исследователи проанализировали 28 европейских, американских и азиатских исследований, в рамках которых были изучены привычки в потреблении яиц 1,7 миллиона человек. Результаты подтвердили, что одно яйцо в день не вредит состоянию сердца.

Азиатские исследователи обнаружили связь между употреблением яиц и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из объяснений состоит в том, что в азиатских культурах яйца часто входят в состав различных блюд, а вот на Западе яйца основном употребляют отдельно, часто с красным или переработанным мясом и белым хлебом.

«Курсор» сообщал, что диетологи назвали ингредиент, который стоит добавлять к яйцам, чтобы избавиться от жира на животе.