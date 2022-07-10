Названа максимальная температура, которую способен выдержать человек

Ученые определили, какую жару способно выдержать тело человека и отметила, что критическая черта находится ниже, чем предполагалось.

Глобальное потепление набирает обороты и это масштабная проблема, которая может привести к серьезным последствиям. И в последнее время все более частым явлениям становятся тепловые волны. Исследователи из Пенсильвании выяснили, какую максимальную температуру тела способен выдержать организм человека.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Людей пригласили в специальное помещение, где они имитировали свою повседневную деятельность, а исследователи в это время то повышали, то понижали температуру воздуха.

Исследователь Ларри Кенни отметил, что предел температуры, при которой внутренняя температура человека начинает повышаться называется критическим пределом окружающей среды. Если показатель ниже этого предела, тогда организм способен справляться с жарой, если же он выше, тогда человек начинает испытывать проблемы со здоровьем.

Ученые в ходе своей работы определили, что верхним пределом жары, которую способен выдерживать человек, является 31 градус Цельсия при 100% влажности и 38 градусов Цельсия при 60% влажности.

По словам исследователей, нынешние волны жары могут достигать и даже превышать эти значения температуры.

Отмечается, что при высокой температуре усиливается нагрузка на сердце, потому что ему нужно подавать кровь к коже и рассеивать тепло по всему организм. В то же время человек теряет много жидкости, в результате чего может возникнуть обезвоживание и тепловой удар. В таком случае необходима помощь медиков.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле растет число случаев преждевременной смерти от воздействия экстремальной жары, а также госпитализаций по той же причине.