Названа опасность избыточной потливости летом

Чрезмерное потоотделение летом может привести к потере важных минералов. Обильное потоотделение лишает организм калия, минерала, который действует как ограничитель натрия, высокий уровень которого связан с высоким кровяным давлением и развитием гипертонии.
Проще говоря, чем меньше калия в организме, тем выше уровень натрия и тем больше шансов пострадать от сосудистых проблем.
При обильном потоотделении следует употреблять больше продуктов с калием, например, минерал в изобилии содержится в бананах, свежем картофеле, абрикосах, зелени.
Чрезмерная потеря натрия при обильном потоотделении также может угрожать хорошему самочувствию летом, так как он необходим в определенных количествах для функционирования организма. Признаками его недостатка могут быть слабость, тошнота, головокружение.
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