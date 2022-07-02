Названа опасность избыточной потливости летом

Избыточное потоотделение летом снижает уровень калия в организме и приводит к увеличению натрия. Это может стать причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Чрезмерное потоотделение летом может привести к потере важных минералов. Обильное потоотделение лишает организм калия, минерала, который действует как ограничитель натрия, высокий уровень которого связан с высоким кровяным давлением и развитием гипертонии.

Проще говоря, чем меньше калия в организме, тем выше уровень натрия и тем больше шансов пострадать от сосудистых проблем.

При обильном потоотделении следует употреблять больше продуктов с калием, например, минерал в изобилии содержится в бананах, свежем картофеле, абрикосах, зелени.

Чрезмерная потеря натрия при обильном потоотделении также может угрожать хорошему самочувствию летом, так как он необходим в определенных количествах для функционирования организма. Признаками его недостатка могут быть слабость, тошнота, головокружение.