Диетологи назвали ингредиент, который стоит добавлять к яйцам, чтобы избавиться от жира на животе

03:15, Сегодня
Общество
яйца вареные фото
Фото: pixabay.com

Когда дело доходит до здоровых продуктов для завтрака, яйца являются одними из самых универсальных продуктов.

Если вы любите омлет, вы можете сделать свою еду еще более благоприятной для похудения, если добавите один питательный лист зелени. 

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам и экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о преимуществах сочетания яиц со шпинатом и о том, как это может способствовать общей здоровой потере веса и надоедливому жиру на животе. Читайте советы, предложения и идеи от  Тристы Бест, зарегистрированного диетолога в Balance One Supplements, и Джея Ковина, зарегистрированного диетолога и директора по рецептурам ASYSTEM.

Как шпинат в сочетании с яйцами может способствовать здоровой потере веса

Бест говорит, что шпинат представляет собой темно-зеленый лист, который «насыщен питательными веществами, способствующими снижению веса, и его можно легко добавлять во многие рецепты, особенно в яйца». Когда эти питательные вещества нагреваются с водой, объясняет она, они становятся активными, и организм легче усваивает их.

«Это позволяет потребителю получать полезные для похудения питательные вещества, такие как витамины К, Е и клетчатка, при еде с низким содержанием углеводов и высоким содержанием питательных веществ», — добавляет она. Содержание клетчатки в шпинате поможет потребителю «чувствовать себя сытым намного дольше, что может помочь предотвратить переедание в течение дня», подчеркивает Бест. Она отмечает, что шпинат также может помочь с потерей веса, если добавить его к яйцам, «интегрируя антиоксиданты в эту еду».

Коуин соглашается и предлагает варить яйца и шпинат в небольшом количестве воды или готовить их на пару вместо того, чтобы жарить в масле. Он добавляет, что еще один здоровый способ приготовить яйца — «избегать добавления соли, масла или других высококалорийных приправ».

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