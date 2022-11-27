Диетологи назвали ингредиент, который стоит добавлять к яйцам, чтобы избавиться от жира на животе

Если вы любите омлет, вы можете сделать свою еду еще более благоприятной для похудения, если добавите один питательный лист зелени.

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам и экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о преимуществах сочетания яиц со шпинатом и о том, как это может способствовать общей здоровой потере веса и надоедливому жиру на животе. Читайте советы, предложения и идеи от Тристы Бест, зарегистрированного диетолога в Balance One Supplements, и Джея Ковина, зарегистрированного диетолога и директора по рецептурам ASYSTEM.

Как шпинат в сочетании с яйцами может способствовать здоровой потере веса

Бест говорит, что шпинат представляет собой темно-зеленый лист, который «насыщен питательными веществами, способствующими снижению веса, и его можно легко добавлять во многие рецепты, особенно в яйца». Когда эти питательные вещества нагреваются с водой, объясняет она, они становятся активными, и организм легче усваивает их.

«Это позволяет потребителю получать полезные для похудения питательные вещества, такие как витамины К, Е и клетчатка, при еде с низким содержанием углеводов и высоким содержанием питательных веществ», — добавляет она. Содержание клетчатки в шпинате поможет потребителю «чувствовать себя сытым намного дольше, что может помочь предотвратить переедание в течение дня», подчеркивает Бест. Она отмечает, что шпинат также может помочь с потерей веса, если добавить его к яйцам, «интегрируя антиоксиданты в эту еду».

Коуин соглашается и предлагает варить яйца и шпинат в небольшом количестве воды или готовить их на пару вместо того, чтобы жарить в масле. Он добавляет, что еще один здоровый способ приготовить яйца — «избегать добавления соли, масла или других высококалорийных приправ».

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