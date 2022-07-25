Названо точное время завтрака, которое поможет быстро похудеть

Часто люди не обращают внимания на время завтрака и едят тогда, когда им удобно.Но Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, предложил перенести время завтрака на 11 утра.

Об этом пишет The Sun.

Дело в том, что люди, как правило, ужинают позже, чем предыдущие поколения, в 20:00 или 21:00. Это означает, что они едят в гораздо более широком окне времени, что может увеличить потребление калорий, говорит медик.

Решающим преимуществом сокращения периода приема пищи является то, что это позволяет организму голодать.

Перенос своего завтрака с 8 на 11 утра на самом деле является более эффективным, чем более модные интервальные диеты, уверяет врач. Ведь таким образом, интервал на голодание будет длиться 14 часов, включать сон и будет переноситься лучше.

«Это работает, потому что микробы в нашем кишечнике имеют суточный ритм, как и мы, и нуждаются в периоде отдыха», — добавил доктор Спектор.

Таким образом можно сбросить от 2 до 5 килограммов в течение нескольких месяцев, уверяет специалист.

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