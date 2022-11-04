Названы 5 признаков дефицита витаминов

Наше тело ежедневно нуждается в определенных витаминах, чтобы функционировать должным образом. И если мы не удовлетворяем эти требования правильными продуктами, возникает дефицит витаминов, что может привести к различным проблемам. Медпортал HealthShots назвал 5 признаков дефицита витаминов и способы его лечения.

1. Кровоточивость десен

Дефицит витамина С вызывает кровоточивость десен. Этот витамин также играет роль в заживлении ран и иммунитете.

Вы должны включать продукты, богатые витамином С, такие как апельсины, клубника, капуста, помидоры и т. д., чтобы предотвратить дефицит.

Это происходит из-за дефицита витамина B7, также известного как биотин. Дефицит биотина встречается довольно редко, но когда это происходит, это вызывает ломкость или истончение ногтей и волос. Чтобы преодолеть этот дефицит, вы можете есть яичные белки, яичные желтки, рыбу, шпинат, цветную капусту, бананы, цельнозерновые продукты и т. д.

3. Язвы во рту

Недостаток витамина В и железа может привести к язвам во рту. Дефицит витаминов B1, B2 и B6 также может привести к язвам во рту. Итак, если у вас есть эти дефициты, отдайте предпочтение продуктам, содержащим железо, таким как темная листовая зелень, семена и орехи.

4. Плохое ночное зрение

Низкое потребление витамина А связано с плохим ночным зрением. Это состояние известно как куриная слепота. Витамин А необходим для образования родопсина, пигмента сетчатки, который помогает нам видеть ночью. Ешьте продукты, богатые витамином А, такие как морковь, темная листовая зелень, молочные продукты и т. д.

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