Эксперты назвали простой напиток, который улучшает пищеварение

Многие люди часто жалуются на проблемы с пищеварением. Но устранить эту проблему можно с помощью простого и очень полезного напитка. Речь идет о зеленом соке.

Об этом сообщает издание Glamour.

По словам специалистов, в его составе есть различные витамины и ценные вещества, которые важны организму, потому что делается такой сок на основе фруктов и овощей. Универсального рецепта приготовления напитка не существует, у каждого он свой.

Но диетолог Кэти Томашко считает, что в здоровом зеленом соке должны быть некоторые ингредиенты, например, темные листовые зеленые овощи (шпинат или капуста). Они содержат витамин А, С, К, а также магний, кальций, железо и антиоксидантные вещества.

Зеленые соки и смузи усваиваются мгновенно. Они способны омолодить организм, улучшить пищеварение, добавить энергии, в отличие от кислых напитков. Этот сок лучше всего пить утром натощак.

«Курсор» писал ранее, если стрессовые ситуации случаются регулярно и длительно, желудочно-кишечный тракт испытывает постоянную нехватку крови.

Еще мы писали, что утренняя чашка кофе приносит значительную пользу для здоровья, особенно при употреблении черного кофе, она также может вызвать расстройство пищеварения и дискомфорт в желудке.