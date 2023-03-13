Названы 5 продуктов, снижающие мужскую сексуальность

Мужское здоровье зависит от множества факторов, включая правильное питание, объяснил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он отметил, что некоторые продукты могут серьезно повлиять на уровень тестостерона в организме, который является ключевым показателем мужской сексуальности.

Об этом пишет «Womanlife«.

Врач рекомендует сократить употребление кофе до двух-трех чашек в день, так как это может негативно сказаться на уровне тестостерона. Частое употребление алкоголя также может замедлить синтез тестостерона и повредить мужской потенции.

Врач также предупреждает, что нервозность, вызванная употреблением мяты, может негативно повлиять на мужскую сексуальность. Сладкие газированные напитки, особенно употребление их в большом количестве, также являются неблагоприятным фактором для мужской потенции.

Однако, главной проблемой для мужского здоровья врач называет поздний ужин на фоне дневного голодания. В современном мире мужчины часто заняты работой и не могут следить за питанием в течение дня, что приводит к употреблению большого количества калорий вечером. Съедая такое количество пищи перед сном, мужчины подвергают свое здоровье риску и могут испытывать проблемы с мужской потенцией.

«Курсор» писал 0 6 овощах, от которых вреда больше, чем пользы. Исследования показывают, что не все овощи одинаково полезны. Некоторые из тех, что считаются крайне полезными, на самом деле могут быть не такими. Так, медики советуют с осторожностью употреблять картофель, петрушку, свеклу, горох, помидоры и баклажаны.