Медики назвали 6 овощей, от которых вреда больше, чем пользы

Исследования показывают, что не все овощи одинаково полезны. Некоторые из тех, что считаются крайне полезными, на самом деле могут быть не такими.

Об этом пишет «Мedfactor«.

Картофель содержит большое количество крахмала и соланина, что вызывает настороженность у многих врачей. Когда картофель сохраняется долгое время, часть крахмала превращается в фруктозу, глюкозу и другие простые углеводы. Избыток глюкозы вреден для организма человека. Если уровень глюкозы в крови достигает отметки 10 мм/л, то печень не может справиться с ее обработкой, что может нарушить работу кровеносной системы.

Также избыток сахара не выводится из организма, а превращается в жир, что является проблемой для людей на диете. Непереваренная фруктоза может спровоцировать рост нежелательных микроорганизмов, что приводит к вздутию живота, диарее или запору. Поэтому в пищу следует употреблять молодой картофель, в котором содержится меньше крахмала и соланина.

Петрушка, как и другие зеленые овощи, быстрее всего впитывает нитраты. Людям, страдающим воспалением мочеполовой системы, следует употреблять ее с осторожностью. Кроме того, петрушка может вызвать увеличение аппетита, поэтому она не рекомендуется для людей, следящих за своим весом.

Свекла содержит много сахара, что может быть проблемой для диабетиков. Она также может затруднять усвоение кальция организмом и содержит щавелевую кислоту, которая может привести к образованию камней в почках. Кроме того, известно, что свекла обладает слабительным эффектом.

Горох содержит большое количество соли и сахара, что может спровоцировать обострение язвы желудка и холецистита. Высокое содержание кислот может ухудшить состояние при подагре. Из-за высокого содержания пурина, газообразование, жировая дистрофия печени и ухудшение выработки ферментов могут стать проблемой для человека. Возрастным людям стоит воздержаться от употребления гороха, так как пурины могут вызывать болезненные ощущения в мышцах.

Содержащиеся в помидорах белки могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей, так как они похожи на белки в пыльце. Кроме того, томаты могут стимулировать избыточную выработку желудочного сока, так как содержат лимонную и яблочную кислоты. Слишком большое количество томатов может привести к образованию камней в почках, из-за содержания солей щавелевой кислоты в сочной мякоти.

Баклажаны содержат соланин в кожуре, и чем старше овощ, тем больше этого вещества в нем, что делает их опасными для употребления. Мякоть баклажана также содержит вредные вещества, которые могут стимулировать образование камней в почках за счет увеличения количества щавелевой кислоты. Кроме того, при жарке баклажаны теряют все свои полезные свойства и наполняются токсинами, что следует помнить.

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