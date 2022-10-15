Названы болезни, которые можно «подхватить» от смартфона

Медики все чаще говорят о специфических заболеваниях, связанных с частым использованием гаджетов.

В последнее время медики все чаще говорят о специфических заболеваниях, связанных с частым использованием смартфонов и планшетов.

Об этом пишет портал Glamour.

Так, одним из симптомов болезней от телефона являются боли в запястье. При длительном использовании телефона мышцы руки, держащей телефон, затекают.

«Чтобы разгрузить мышцы, сделайте перерыв и проделайте пару упражнений – потяните пальцы и кисти рук, несколько раз стряхните руками, чтобы расслабить запястье», — советует издание.

Боль в шее и спине. По данным британских медиков, до 84% людей, пользующихся гаджетами, страдают от боли в спине.

«Если вы хотите избежать боли в спине, старайтесь держать планшеты и смартфоны на уровне глаз», — говорится в материале.

Снижение зрения – постепенно теряется острота зрения, появляется резьба и сухость в глазах.

«Чтобы уменьшить дискомфорт, увеличьте размер шрифта, откажитесь от чтения в транспорте и держите гаджет на расстоянии не менее 30 см от глаз. Каждые 30-40 минут активного использования нужно делать перерыв – в это время дайте глазам отдохнуть», — советуют специалисты.

Также врачи обращают внимание на понижение слуха. В группу риска попадают те, кто регулярно пользуется наушниками. Звук у них очень громкий, особенно если вы слушаете музыку. Если после отключения музыки появляется легкое чувство заложенности в ушах, это означает, что громкость превышает допустимые пределы.

«Если вы заметили шум в ушах или понижение остроты слуха, это повод обращения к врачу Хотите свести вред и болезни от зависимости от телефона к минимуму? Включите на телефоне бесшумный режим и проверяйте гаджет в определенное время – например, один раз в час», — резюмируют авторы статьи.

Как сообщал Курсор, ученые заявили о вреде света от гаджетов.

Также Курсор писал, что ошибка некоторых владельцев телефонов в том, что они практически не выключают мобильный интернет на своих гаджетах.