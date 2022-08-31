Ученые заявили о вреде света от гаджетов: ускоряют старение

Излучаемый смартфонами и современными телевизорами свет может вызывать преждевременное старение, предупреждают эксперты.

Об этом пишет Еxpress.

Известно, что свет, излучаемый такими гаджетами, как смартфоны, был связан с различными проблемами со здоровьем, от ожирения до психологических проблем, и теперь к этому списку может присоединиться преждевременное старение.

Интегративный биолог доктор Ядвига Гибултович из Орегонского государственного университета объяснила: «Чрезмерное воздействие синего света от повседневных устройств, таких как телевизоры, ноутбуки и телефоны, может оказывать пагубное воздействие на широкий спектр клеток нашего тела».

По ее словам, пораженные клетки простираются от клеток кожи и жировых клеток до сенсорных нейронов.

«Курсор» писал ранее, что ошибка некоторых владельцев телефонов в том, что они практически не выключают мобильный интернет на своих гаджетах. Оказалось, что это чревато определенными проблемами с телефоном.

Также мы рассказывали, что эксперты назвали способы, с помощью которых можно сохранить данные на мобильном устройстве, не скачивая при этом дополнительных программ.