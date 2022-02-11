Названы главные симптомы низкого уровня сахара в крови

Американские эксперты считают, что проблемы со зрением, чувство нервозности, голод и головокружение может указывать на сахарный диабет у человека.

Диабетическая гипогликемия чаще всего возникает у больных сахарным диабетом. Ранним симптомом также могут быть проблемы со зрением. Затуманенное зрение или ухудшение зрения — один из ранних признаков гипогликемии.

То же самое относится и к:

— чувству нервозности;

— ощущению раздражительности;

— чувству беспокойства;

— голоду;

— внезапному потоотделению или ознобу;

— спутанности сознания;

— головокружению;

— учащенному сердцебиению.

Другими менее распространенными симптомами гипогликемии, о которых сообщает Американская диабетическая ассоциация, являются изменение цвета кожи, покалывание или онемение губ, языка или щек.

Кроме того, в качестве дополнительных симптомов они упоминают проблемы с координацией и сонливость. Если у вас наблюдается более одного из этих обычных или необычных симптомов, необходимо проверить уровень сахара в крови.

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