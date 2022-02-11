Названы главные симптомы низкого уровня сахара в крови

Диабетическая гипогликемия чаще всего возникает у больных сахарным диабетом. Ранним симптомом также могут быть проблемы со зрением. Затуманенное зрение или ухудшение зрения — один из ранних признаков гипогликемии.
То же самое относится и к:
— чувству нервозности;
— ощущению раздражительности;
— чувству беспокойства;
— голоду;
— внезапному потоотделению или ознобу;
— спутанности сознания;
— головокружению;
— учащенному сердцебиению.
Другими менее распространенными симптомами гипогликемии, о которых сообщает Американская диабетическая ассоциация, являются изменение цвета кожи, покалывание или онемение губ, языка или щек.
Кроме того, в качестве дополнительных симптомов они упоминают проблемы с координацией и сонливость. Если у вас наблюдается более одного из этих обычных или необычных симптомов, необходимо проверить уровень сахара в крови.
Курсор также писал, что медики ввернули парализованному человеку возможность ходить благодаря уникальному импланту. Итальянец Мишель Роккати был парализован на протяжении пяти лет. Он пострадал в ДТП. Мужчина совсем не чувствовал своих ног. Однако эксперты на базе Лаборатории нейротерапии и нейромодуляции и Федеральной политехнической школы Лозанны создали электрический имплант, который позволил ему ходить.
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