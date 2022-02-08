Медики ввернули парализованному человеку возможность ходить благодаря уникальному импланту

Группа исследователей из Швейцарии разработала специальный имплант, благодаря которому пациент с разорванным спинным мозгом снова смог начать ходить.

Итальянец Мишель Роккати был парализован на протяжении пяти лет. Он пострадал в ДТП. Мужчина совсем не чувствовал своих ног. Однако эксперты на базе Лаборатории нейротерапии и нейромодуляции и Федеральной политехнической школы Лозанны создали электрический имплант, который позволил ему ходить.

Об этом сообщает издание Nature Medicine.

Нейрохирурги и нейробиологи возглавляли Жослин Блох и и Грегуар Куртин. Такую технологию пока нельзя внедрять в повседневную жизнь, так как она силишкам сложная. Имплант посылает сигналы непосредственно к ногам большого. Ходить он может только тогда, когда имплант работает.

Мишель Рокатти заявил, что имплант – настоящий подарок, так как он дает ему возможность вести нормальную жизнь.

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