Названы лучшие натуральные средства от высокого давления, доступные каждому

Привести в норму давление без лекарств под силу каждому, важно только слегка подкорректировать свой рацион и вести правильный образ жизни — сбалансировано питаться, высыпаться, много пить чистой воды, добавить легкие физические нагрузки.

Об этом говорится в Instagram Лечебницы сестер Похмурских.

Магний и продукты с его содержанием обязательно должны быть в рационе каждый день. Хлорид магния можно найти в таких продуктах, как свекла или орехи. Также магний можно найти в аптеках и магазинах натуральных продуктов.

Свекла полезна при лечении гипертонии. Кроме магния, она содержит калий, железо, натрий, кальций, фосфор, цинк. Ее регулярное потребление может принести много пользы для организма.

Чеснок может снизить артериальное давление при регулярном применении. Кроме того, он обладает антиоксидантными свойствами и является мощным антимикробным средством.

Овес помочь снизить уровень холестерина, а также стабилизировать давление. Крупы также помогают регулировать кровообращение.

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