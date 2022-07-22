Названы новые симптомы обезьяньей оспы

Британские ученые выяснили, что появились новые симптомы, указывающие на обезьянью оспу — среди них поражения половых органов и язвы во рту или анусе.

В ходе исследования, проведенного британскими учеными, были обнаружены новые клинические симптомы заражения обезьяньей оспой, которые помогут в диагностике и в замедлении темпов распространения инфекции.

Хотя наиболее вероятным путем передачи инфекции в большинстве случаев обезьяньей оспы является половой акт, исследователи подчеркивают, что вирус может передаваться при любом тесном физическом контакте через крупные респираторные капли и, возможно, даже через одежду и другие поверхности.

Отмечается, что многие из инфицированных людей, рассмотренных в исследовании, имели симптомы, которые не признаются в современных медицинских определениях оспы обезьян. Эти симптомы включают изолированные поражения половых органов и язвы во рту или анусе.

По словам ученых, клинические симптомы похожи на симптомы инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и могут легко привести к ошибочному диагнозу. У некоторых людей анальные и оральные симптомы привели к госпитализации из-за боли и затрудненного глотания.

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Сертифицированный велнес-тренер Жаклин Сервантес отмечает, что стевия в натуральном виде представляет собой зеленую траву, которую можно купить в сушеном виде и добавить в кофе, чай и многие другие напитки и блюда. «В ней буквально ноль калорий, и ее также можно купить в виде жидкого экстракта», — говорит Сервантес.