Названы ошибки во время завтрака, которые вредят здоровью

Очень многие люди совершают во время завтрака эти три ошибки, портя свое здоровье и фигуру, констатирует австралийский эксперт в вопросах питания Сьюзи Баррелл.

Неправильный и несвоевременный завтрак может испортить весь день. Кроме того, неправильные утренние привычки могут стать причиной стремительного набора веса и ухудшения самочувствия.

В интервью изданию Daily Mail специалист призвала не совершать следующих ошибок.

Поздний завтрак. По словам Баррелл, для поддержания стройной фигуры полезнее завтракать рано – это лучше, если иметь в виду активность метаболизма. Эксперт заявила, что лучше всего есть в течение 40 минут после пробуждения.

Недооценивается калорийность кофе. Барелл говорит, что зачастую люди предпочитают пить не кофе, а кофейные напитки – например, латте макиато или капучино. Но такие напитки, состоящие из различных компонентов, включая молоко, сливки, сахар или другие варианты подсластителей, содержат довольно много калорий.

Чистый кофе из перемолотых зерен и воды может действовать как активатор обмена веществ, но указанные виды питья на его основе данным качеством точно не обладают – напротив, увлеченность ими способствует набору веса.

Организм не получает достаточно белка. Сьюзи Баррелл рекомендует есть по утрам продукты, содержащие белок. Блюда с высоким содержанием углеводов, такие как тосты или мюсли-хлопья, не насытят организм до обеда – они способствуют колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых возникает сильный голод, повышенный аппетит.

Важно то на завтрак съедать не менее двадцати граммов белка. Хорошим выбором будут, например, два яйца, греческий йогурт или протеиновый коктейль, дала совет эксперт по питанию.

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