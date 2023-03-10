Названы основные симптомы заболевания кишечника, которые многие игнорируют

Кишечник является важным органом, который сильно влияет на общее здоровье человека и играет ключевую роль в работе многих систем организма, а потому за его состоянием нужно следить очень тщательно.

Кишечник является важным органом, который сильно влияет на общее здоровье человека и играет ключевую роль в работе многих систем организма. В нем содержится огромное количество бактерий, формирующих так называемый микробиом. Этот орган также защищает от инфекций, регулирует пищеварительный процесс и даже влияет на уровень гормонов. Многие врачи считают кишечник главным «органом долголетия».

Подробнее о симптомах заболевания кишечника сообщает u-news.com.ua.

Часто проблемы с кишечником становятся причиной различных заболеваний и недугов, но, к сожалению, многие не уделяют этому должного внимания и ищут проблему в других местах. Существует несколько ключевых признаков, которые могут указывать на то, что кишечнику необходима немедленная помощь.

Первый признак – это постоянный дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта. Это могут быть боли в животе, изжога, газы, диарея и т.д. Второй признак – это вздутие живота после еды. Как правило, это происходит из-за глютена, молочных продуктов и сои. Третий признак – это повышенная утомляемость и постоянные головные боли, которые могут быть связаны с т.н. «дырявым кишечником», когда слизистая больше не защищает организм от токсинов и частично переваренной пищи. Четвертый признак – это частые заболевания или инфекции, которые могут указывать на слабый иммунный барьер кишечника, что, в свою очередь, связано с нарушениями в кишечной микробной популяции.

Для лечения таких проблем может быть полезна диета, прием пробиотиков и увеличение потребления ферментированных продуктов. Кроме того, важно следить за рационом, исключая некоторые продукты, и общим образом вести здоровый образ жизни.

Ранее «Курсор» информировал, что диетологи назвали неожиданные симптомы больного кишечника. Люди часто списывают данные признаки болезни кишечника на совершенно другие заболевания.

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