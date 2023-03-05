Диетологи назвали неожиданные симптомы больного кишечника

Некоторые люди говорят, что кишечник — это второй мозг тела. И когда у вас нездоровый кишечник, это может повлиять на весь организм.

Чтобы узнать о неочевидных симптомах нездорового кишечника, SheFinds поговорили с диетологами Синди Уилсон и Лори Уокер.

Проблемы с пищеварением

Как и следовало ожидать, одним из основных симптомов нездорового кишечника являются проблемы с пищеварением. Это может включать что угодно: от вздутия живота и запоров до диареи и чрезмерного газообразования. По словам Уокер, проблемы с пищеварением могут быть результатом дисбаланса кишечных бактерий или воспаления слизистой оболочки кишечника.

«Вздутие живота, — говорит она, — может быть вызвано скоплением газа в пищеварительном тракте из-за плохого всасывания питательных веществ из пищи, что также известно как синдром мальабсорбции». И если вы страдаете от боли в животе, это может быть показателем того, что в слизистой оболочке кишечника есть воспаление.

«Чрезмерное газообразование, — утверждает Уокер, — часто вызывается неправильным пищеварением, что приводит к ферментации пищи в кишечнике, в результате чего образуется дополнительный углекислый газ и метан с высоким содержанием сахара и жира».

Частые инфекции или болезни

Еще один признак того, что у вас может быть нездоровый кишечник, — это частое недомогание. Хронические инфекции или болезни являются результатом ослабления иммунной системы. Уилсон отмечает: «Частые инфекции могут возникать, когда кишечный микробиом скомпрометирован и не может бороться с вредными патогенами».

Проблемы с кожей

И, если вы замечаете, что ваша кожа страдает от раздражений, таких как прыщи, экзема или сыпь, это может указывать на нездоров кишечника с дисбалансом кишечных бактерий. Проблемы с кожей также могут быть связаны со здоровьем кишечника, потому что, по словам Уилсона, «кишечник и кожа связаны через иммунную систему».

Проблемы психического здоровья

Еще одним неожиданным симптомом нездорового кишечника может быть увеличение проблем с психическим здоровьем, таких как тревога, депрессия или даже синдром тумана в голове. Но что такое мозговой туман? Мозговой туман определяется как спутанность сознания, рассеянность и отсутствие внимания. Хотя этот синдром обычно вызывается переутомлением, недостатком сна или стрессом, туман в мозгу иногда является результатом плохого состояния кишечника.

«На проблемы с психическим здоровьем могут влиять кишечные бактерии, — объясняет Уилсон, — поскольку кишечник вырабатывает нейротрансмиттеры, влияющие на мозг». Точно так же Уокер говорит, что «усталость может быть результатом дисбаланса кишечных бактерий, что приводит к плохому усвоению питательных веществ и нарушению производства энергии».

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