Доктор рассказал, как кишечник влияет на вашу сексуальную жизнь

Ваш кишечник и сексуальная жизнь тесно связаны. Это означает, что проблемы с пищеварением могут повлиять на ваше сексуальное здоровье.

Есть много способов, которыми кишечник и сексуальная жизнь связаны.

HealthShots поговорили с доктором Санджаем Кумаватом, консультантом-психиатром и сексологом больницы Фортис, Мулунд, чтобы выяснить, как взаимосвязаны здоровье кишечника и сексуальная жизнь.

1. Расстройство желудка может привести к дискомфорту

По словам доктора Кумавата, «если вы съели много еды или испытываете расстройство желудка, боль и дискомфорт могут повлиять на вашу сексуальную жизнь». На самом деле, синдром раздраженного кишечника (СРК), вызывающий запоры, диарею, спазмы желудка и вздутие живота, может сделать секс болезненным и добавить эмоционального стресса к акту сексуальной активности. Кроме того, занятия сексом могут вызвать у некоторых людей симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), такие как изжога и кислотный рефлюкс, что также может сделать секс неудобным.

2. Расстройство желудка может снизить уровень серотонина

Серотонин — это нейротрансмиттер или химический мессенджер, который работает в мозгу, регулируя и стабилизируя настроение. Благодаря этому химическому веществу человек чувствует себя менее тревожным и подавленным, что делает секс более приятным. Серотониновая система может быть изменена синдромом раздраженного кишечника, функциональной диспепсией, тошнотой и рвотой, что затрудняет получение сексуального удовольствия.

3. У вас может развиться ИМП

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) довольно часто встречаются у людей с проблемами пищеварения. Нарушение пищеварения может способствовать росту бактерий, вызывающих вагинальную инфекцию, а в тяжелых случаях может даже привести к проблемам с почками, если его не лечить. Кроме того, если у вас уже есть ИМП, у вас больше шансов развить проблемы с пищеварением, которые могут повлиять на ваш живот, особенно на нижнюю часть живота. Вы можете чувствовать сильное давление и агонию во время секса.

4. Микрофлора кишечника может влиять на эректильную функцию

Исследование микробиолога Сьюзен Эрдман предполагает, что ключевым компонентом секса может быть кишечная микробиота. По словам доктора Кумавата, «микробиота кишечника может контролировать уровень гормонов, медиаторов воспаления и другие аспекты мужской эректильной функции». В связи с этим сохранение надлежащего баланса этих бактерий необходимо для сексуального, психического и физического здоровья.

5. Проблемы с кишечником могут вызвать стресс

«Стресс, связанный с проблемами желудочно-кишечного тракта, может лишить удовольствия самые интимные сценарии и даже помешать попыткам зачать ребенка. Вместо выработки серотонина организм будет испытывать стресс, выделяя кортизол», — говорит доктор Кумават.

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